El Ambar Team logra 24 medallas en el Desafío BJJ Salamanca 2025

El equipo de jiu-jitsu de Benavente Ambar Team triunfó en el Desafío BJJ Salamanca 2025, competición a la que acudió la entidad dispuesta a comprobar el progreso de los suyos. Los éxitos de sus deportistas, que subieron hasta en 24 ocasiones al podio (12 oros, 7 platas y 5 bronces), les permitió ser segundos en la clasificación final.