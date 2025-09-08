Jiu-jitsu
El Ambar Team logra 24 medallas en el Desafío BJJ Salamanca 2025
P. F.
El equipo de jiu-jitsu de Benavente Ambar Team triunfó en el Desafío BJJ Salamanca 2025, competición a la que acudió la entidad dispuesta a comprobar el progreso de los suyos. Los éxitos de sus deportistas, que subieron hasta en 24 ocasiones al podio (12 oros, 7 platas y 5 bronces), les permitió ser segundos en la clasificación final.
