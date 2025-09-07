Rufo Lucero, jugador del Zamora CF: "el empate en Barakaldo deja un sabor agridulce"

Rufo Lucero, jugador del Zamora CF, señaló ayer al término del encuentro en Lasesarre que el cuadro de Juan Sabas saldó con empate en el marcador (1-1) que tanto él como sus compañeros regresaron a casa con "sabor agridulce" tras un partido que los rojiblancos pudieron ganar y que acabó en tablas "por esos detalles que, quieras o no, influyen y marcan la competición".

"Sumar siempre es importante. Más cuando juegas en un campo así de duro como visitante, pero la sensación es agridulce porque tuvimos el triunfo ahí, muy cerca, y se nos escapó en los últimos minutos", analizaba el jugador rojiblanco, afirmando que el Zamora CF tuvo opciones para sentenciar el partido y que no conseguirlo abrió la puerta al 1-1 final: "es fútbol, la realidad es esa. Ojalá se hubiese podido convertir alguna de esas últimas llegadas y alargar la distancia, pero no se pudo. Ahora, tenemos que centrarnos en trabajar, ajustando detalles y ver que se puede mejorar".

Rufo quiso apuntar que "también hay que hacer hincapié en lo que se hizo bien" en Lasesarre, porque "hay cosas que se hicieron bien y tienen que mantenerse". "Esos detalles en las jugadas finales son los que, quieras o no, influyen mucho en el torneo. Pero, como siempre en la vida, hay que quedarse con lo positivo. Nos vamos con un punto y, ahora, hay que seguir adelante", aseguró.

Por lo que respecta al capítulo individual, el argentino admitió haberse sentido "muy cómodo" jugando como lateral tanto frente al Barakaldo ayer como ante el Celta Fortuna en el estreno de liga. Una posición "natural" para él, aunque difiera de la del pasado curso. "Me encuentro muy bien como lateral, es una posición natural para mí. La pasada temporada tuve la posibilidad de jugar más arriba y lo disfruté mucho, se ve el campo desde otro punto de vista y me gustó. Ahora, me toca jugar en mi posición, que es donde más cómodo me encuentro, y también lo disfruto", comentaba Rufo, destacando que, para él, "lo importante es estar siempre abierto a aportar donde se pueda a lo que pueda venir".

En cuanto al inicio liguero y el impacto de los resultados en el aficionado, Rufo quiso señalar que "el club está transmitiendo un mensaje de ilusión y de creer" con el que tanto él como sus compañeros "están en sintonía para trabajar para lo que pueda venir". "Luego el fútbol te puede dar o no, pero vamos a dar lo mejor de nosotros", subrayó, esperando que la hinchada apoye al equipo ahora más que nunca.