Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Tenemos que cambiar cosas y seguir mejorando"

Víctor Martín, futbolísticamente "Oji", señaló al término del estreno liguero del CD Villaralbo en "Los Barreros" frente al Palencia Cristo Atlético que los suyos deben "seguir trabajando" tras una derrota que llegó fruto del primer gol del partido. Un tanto que cortó "un buen inicio" y fue punto de inflexión en la contienda

"Ha sido un partido en el que hemos entrado muy bien, hasta el gol. Los primeros 25 minutos hemos competido muy bien, pisando siempre campo rival y el oponente no nos había generado nada de peligro", comentaba el entrenador del equipo azulón, apuntando que el guion cambió a partir del 0-1: "el gol es un error que nos ha pasado en pretemporada, que hemos tratado de corregir en los últimos días y que nos lastró enormemente. Una transición en la que nos pillan desubicados y que cambia el guion del partido. A partir de ahí, en los últimos 20 minutos de la primera parte nos echamos atrás y el rival dominó el encuentro".

Si bien Oji luchó para que los suyos dieran la vuelta al marcado tras el descanso, el entrenador aseguró que los tiempos del 0-2 mataron el choque. "En la segunda parte, cuando te meten un gol en los primeros minutos, es todo un mazazo", reconoció, lamentando no haber podido encontrar soluciones para lograr un debut más positivo. Eso sí, Oji valoró el esfuerzo de los suyos ante "un conjunto que ha fichado bien, un equipazo que puede ser la sorpresa de la liga y que, quizá, hasta pelee por el ascenso directo".

En cuanto al futuro inmediato, el técnico azulón fue claro: "creo que tenemos que cambiar algunas cosas y seguir trabajando, ahora pensando en el Numancia B. Un duelo en el que espera volver a ver al CD Villaralbo de la primera mitad, "que estuvo bien, generando peligro con centros laterales y estaba cómodo en campo rival", aunque sabe que no lo tendrá fácil: "viajamos a un campo que será complicado ante un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes que plantean un duelo de ritmo, con mucho ida y vuelta".