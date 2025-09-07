Eva Barrios acaba sexta en el Mundial de Maratón junto a Irati Osa

Eva Barrios (Durius Kayak) no pudo saldar con medalla su participación en el Campeonato del Mundo de Maratón que se ha disputado a lo largo de la semana en Gyor. La zamorana, que finalizó décima a capítulo individual en el maratón corto, acabó en sexta posición su última salida al campo de regatas con motivo de la final K-2 en distancia larga que disputó junto a Irati Osa.

Barrios y Osa partían entre las embarcaciones con opción a medalla esta mañana en Gyor y por ello lucharon hasta el desenlace de una prueba que se resolvió con victoria española, ya que la dupla Tania Fernández-Tania Álvarez fue capaz de conquistar el oro al imponerse en los últimos metros a las locales Szerafin y Kiszli en una lucha que se resolvió por menos de un segundo de diferencia.

Fernández y Álvarez subieron a lo más alto del podio con un tiempo de 1:51.26.22, una marca de la que no se quedó muy lejos la pareja Barrios-Osa, que remó de forma muy consistente a lo largo de los más de 25 kilómetros de la prueba. La zamorana y su compañera cruzaron la línea de meta con un tiempo de 1:55.44.68, un registro cuatro minutos superior al que firmaron las húngaras SInko y Csepe para conseguir el bronce en una pelea con cuatro barcos entrando en meta con menos de un minuto de diferencia y que tuvo también como protagonistas a las dos embarcaciones sudafricanas (cuarta y quinta en meta).

Con este sexto lugar, Barrios puso punto y final a su participación en el Campeonato del Mundo de Maratón de Gyor, cita que salda con sensaciones positivas tras demostrar, una vez más, estar entre las mejores palistas del panorama internacional. Una realidad que plasmó peleando las dos finales de las disciplinas en las que participó y estando cerca de la lucha por las preseas.