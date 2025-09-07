Balonmano
Elba Álvarez y su Bera Bera se hacen con la Supercopa Ibérica
La canterana del Balonmano Zamora contribuyó con un gol al 30º título de las vascas
C. J. T.
Elba Álvarez, canterana del Balonmano Zamora, consiguió el sábado un nuevo título para sus vitrinas al conquistar la Supercopa Ibérica. Un trofeo que las vascas lograron al derrotar por 38-21 al Sport Lisboa e Benfica en el Pabellón de Anaitasuna.
Elba, que ha sido recientemente convocada por "Las Guerreras" para sus próximos compromisos, aportó un gol al conjunto español y se mostró muy contenta al final del duelo: "es el primer premio al trabajo hecho y, creo, que podemos soñar en grande".
