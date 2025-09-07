Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

Elba Álvarez y su Bera Bera se hacen con la Supercopa Ibérica

La canterana del Balonmano Zamora contribuyó con un gol al 30º título de las vascas

Elba Álvarez, durante un partido. | S. B. B.

C. J. T.

Elba Álvarez, canterana del Balonmano Zamora, consiguió el sábado un nuevo título para sus vitrinas al conquistar la Supercopa Ibérica. Un trofeo que las vascas lograron al derrotar por 38-21 al Sport Lisboa e Benfica en el Pabellón de Anaitasuna.

Elba, que ha sido recientemente convocada por "Las Guerreras" para sus próximos compromisos, aportó un gol al conjunto español y se mostró muy contenta al final del duelo: "es el primer premio al trabajo hecho y, creo, que podemos soñar en grande".

