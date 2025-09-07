Dragones Caja Rural se lleva el primer Trofeo Diputación de Zamora

Dragones Caja Rural fue ayer profeta en su tierra y se adjudicó la victoria en la primera edición del Trofeo Diputación de Zamora de Salvamento y Socorrismo, una cita celebrada en la playa de Ricobayo que ponía fin a la temporada de salvamento en aguas abiertas en Castilla y León.

El club zamorano cuajó una excelente actuación y ejerció como brillante anfitrión para los más de 80 socorristas participantes gracias, en gran medida, al apoyo incondicional de la Diputación de Zamora, la Federación de Castilla y León de salvamento y socorrismo (Fecless), el Ayuntamiento de Muelas del Pan y Caja Rural de Zamora. Juntos dieron forma a una tarde cargada de emoción, deportividad y alto nivel, con todo tipo de modalidades y categorías para el disfrute de los presentes en Ricobayo.

Dentro de la competición, Dragones Caja Rural fue un asiduo al podio por el buen hacer de sus deportistas, cosechando numerosas medallas. Un botín que encabezaron los oros de Violeta Ramos, Héctor Pérez, Cristina García, Óscar Vaquero, Irene Calvo, Nerea Martín, Laura Mateos y Marcos Antón, y al que se sumaron las platas de Irene Alonso, Leo Ferrero, Luis Gil, Marcos Ferrero, Beatriz Ramos, Marco Fernández y Mario Garzón; así como los bronces de Marta Lucas, Iván Martín, Lucía Hernandez, Luis Antón y Diego Antón.

Con semejante cosecha de medallas (8 oros, 7 platas y 5 bronces), Dragones Caja Rural se alzó campeón de la cita por delante del club palentino Oca SOS y del Unión Esgueva SOS-Va. Un podio final que puso broche a un campeonato que conquistó a todos los participantes y espectadores en su primera edición. Un capítulo que se espera sea el primero de muchos más.