El Caja Rural River Zamora se hace con el I Trofeo Transfronterizo

El Caja Rural River Zamora FS cerró ayer sus ensayos de pretemporada en Trabazos con la disputa del I Trofeo Transfronterizo de fútbol sala, una cita en la que participó junto a Inter Alcañices en un doble enfrentamiento entre equipos zamoranos y equipos portugueses.

La jornada, que abrió el duelo entre el conjunto alistano y el Aguia Vimoso, contó con su punto álgido en el duelo que enfrentaba a los de Óscar García Poveda con el Mogadouro. Un choque ganado por los blanquinegros, que cierran así con sensaciones positivas su preparación antes del comienzo de la liga en Segunda División B la próxima semana. Un arranque que llevará al bloque zamorano a tierras asturianas, al feudo del Deportivo Laviana.