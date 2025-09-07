Fútbol Sala
El Atlético Benavente conquista con goleada el Trofeo Diputación
El equipo de Miguel Ángel Macías doblega al San Cristóbal de Segovia por 5-1
C. J. T.
El Caja Rural Atlético Benavente puso fin a su preparación en la matinal del domingo con la disputa de una nueva edición del Trofeo Diputación de Zamora, torneo en el que midió fuerzas con un CD San Cristóbal de Segovia al que superó por 5-1.
La escuadra de Miguel Ángel Macías encaraba con buenas sensaciones el último compromiso de su pretemporada, un choque frente a un viejo conocido liguero que le permitiría concretar el estado en el que encara el inicio liguero del próximo fin de semana. La conclusión de la prueba no pudo ser más positiva, ya no solo por el marcador que terminó imperando en La Rosaleda fruto del buen trabajo colectivo blanquiazul; también por las buenas intervenciones de su portería, que fue protagonista en el choque, y el debut del canterano Raúl. Un estreno que reafirma la identidad formativa de un club que cree en su tierra y su gente.
- Otro pueblo de Zamora se queda sin bar y sin el 'punto de encuentro' de sus vecinos
- El incendio de Castromil, intencionado, se encuentra sin llama y casi perimetrado
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar y huye
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- DIRECTO | Barakaldo CF - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- Dos incendios de madrugada en Morales del Vino: se descartan daños y la piscina reabre con normalidad
- Atropello en las Tres Cruces de Zamora con una herida de unos 50 años