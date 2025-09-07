El Atlético Benavente conquista con goleada el Trofeo Diputación

El Caja Rural Atlético Benavente puso fin a su preparación en la matinal del domingo con la disputa de una nueva edición del Trofeo Diputación de Zamora, torneo en el que midió fuerzas con un CD San Cristóbal de Segovia al que superó por 5-1.

La escuadra de Miguel Ángel Macías encaraba con buenas sensaciones el último compromiso de su pretemporada, un choque frente a un viejo conocido liguero que le permitiría concretar el estado en el que encara el inicio liguero del próximo fin de semana. La conclusión de la prueba no pudo ser más positiva, ya no solo por el marcador que terminó imperando en La Rosaleda fruto del buen trabajo colectivo blanquiazul; también por las buenas intervenciones de su portería, que fue protagonista en el choque, y el debut del canterano Raúl. Un estreno que reafirma la identidad formativa de un club que cree en su tierra y su gente.