El Villaralbo tropieza en su debut liguero

El CD Villaralbo no tuvo un buen inicio de Liga y cayó derrotado (0-2) ante un Cristo Atlético aque fue superior y supo aprovechar las dos ocasiones claras de que dispuso. El equipo zamorano no estuvo acertado en defensa en las dos acciones de los goles y tampoco tuvo ninguna opción en ataque para haber conseguido algo más ayer en Los Barreros.

El Cristo Atlético llevó la iniciativa desde el comienzo del partido frente a un Villaralbo que intentaba robar en el centro del campo para salir al contragolpe, y lo ocnsuguió en un par de ocasiones al principio, primero fue Kevin el que llegó por la izquierda pero su centro resultó muy pasado, y poco después fue Peralta el protagonista con una larga carrera que culminó con el balón saliendo por la línea de fondo y poco después intentó rematar un centro pasado pero el balón salió desviado.

Pero fue el Palencia el que sacó partido de la posición adelantada de su rival, con una escapada de Rubo que se escapó de su marcador y centró para que Mikel marcase a placer el primer gol visitante cuando corría ya el minuto 19.

Siguió buscando más goles el Palencia y a punto estuvo de conseguirlo Acero con un lanzamiento desde la media luna que obligó a realizar una meritoria estirada al portero Miguel.

El partido era de ida y vuelta porque ningún equipo era capaz de asegurar la posesión del balón y se sucedían las llegadas por las bandas, aunque sin acierto rematador. Chuchi Jorques no era capaz de imponer su ritmo al que fue su entrenador en la pasada campaña, Oji.

Se reanudó el encuentro con dominio palentino frente a un Villaralbo que seguía sin tener claras las ideas de cara al ataque. Pero Pumareta fue el que tuvo la primera en una escapada que culminó con un potente disparo que tocó lo justo el portero Alex Fernández cuando parecía que iba a entrar en la potería. Replicó sin embargo el Palencia con una escapada de Cesitar que cogió la espalda a la defensa del Villaralbo y batió sobre su salida a Miguel para poner el 0-2.

El Cristo Atlético controlaba con comodidad el encuentro frente a un Villaralbo que perdía el tiempo en absurdas protestas y alguna tangana. Los azulones no lograban construir jugadas de ataque y tan sólo buscaban el recurso de los balones en profundidad sobre sus puntas. Además Miguel tuvo que salir a la desesperada ante Rubo en una acción que pudo suponer el tercer gol visitante.

Jorques decidió entonces realizar cuatro cambios simultáneos cuando corría ya le minuto 72 y el partido continuó en la misma tónica porque tampoco los cambios del Villaralbo vinieron a cambiar las cosas. Ni siquiera en una falta en la frontal del área fue capaz el Villaralbo de acortar distancias porque Enma la lanzó ligeramente alta.