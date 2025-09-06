El Memorial Manuel Camba regresa hoy: En busca del mejor cierre a la prepación del Balonmano Zamora

Como ya es tradición, como así lo indica su vigésima cuarta celebración, el Balonmano Zamora pondrá hoy punto y final a la pretemporada de su primer equipo con la disputa del Memorial Manuel Camba. Un torneo especial para la familia pistacho que tendrá lugar en el pabellón que lleva el nombre del histórico profesor y precursor del balonmano en la provincia a partir de las 17.00 horas, con la disputa de dos encuentros de los equipos sénior de la entidad.

La atención de la afición está puesta en el encuentro que disputarán los pupilos de Félix Mojón a partir de las 19.00 horas, justo después de que el Moralejo Selección mida fuerzas con el BM Miño. Será entonces cuando el BM Caja Rural Zamora dispute su último ensayo antes del inicio de liga en Primera Nacional, una prueba en la que se enfrentará a uno de sus futuros rivales en esa competición: el Recoletas Atlético Valladolid "B".

Hasta ahora, el cuadro de Viriato ha rendido a un nivel sobresaliente dentro del 40x20 en los diferentes compromisos de preparación. Tanto por lo que a resultados se refiere, con una única derrota a manos de un BM Burgos que buscará nuevamente el ascenso a Liga Asobal, como en su desempeño sobre la pista. Un aspecto, este último, en el que el BM Caja Rural Zamora quiere dar un paso más.

Ganar solidez defensiva, reforzar la conexión con la segunda línea y mantener la atención al repliegue y el contragol parten como puntos importantes hoy para los pistacho en el intento por brindar un gran espectáculo a los suyos en una fecha tan señalada, labor a la que contribuirá un filial vallisoletano con mucho talento y un estilo de juego atractivo.