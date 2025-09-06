Estreno liguero para el nuevo Villaralbo de Oji

"Los Barreros" acoge hoy el estreno liguero del CD Villaralbo en su segunda temporada en Tercera RFEF. Una competición en la que tiene como objetivo primordial alcanzar la permanencia cuanto antes, como hiciera el pasado curso, y que abre midiendo fuerzas con el CD Palencia Cristo Atlético a partir de las 18.00 horas.

A pesar de contar con la misma meta que el pasado curso, el conjunto azulón ha cambiado mucho a lo largo del verano. Tanto que desde fuera se siente como una nueva etapa para la entidad, un capítulo que tiene a Víctor Martín Formariz "Oji" al frente del área deportiva del club.

Oji, hombre de la casa, es una de las caras reconocibles del nuevo equipo, pero no la única. Junto con el técnico, que ya colaboraba con Jorques la pasada campaña, el CD Villaralbo ha conseguido retener a jugadores que dan identidad al bloque. Futbolistas que forman parte de la historia del club y sin los que no se entendería su presente como Miguel, Chechi, Cepeda, Abel o Peralta. Nombres que se unen a los de Emma, Lolo o More para dar forma al núcleo de un vestuario cargado de caras nuevas. Fichajes jóvenes, con hambre y ganas de demostrar su talento entre los que destacan el italiano Pirvu, el estonio Lirisman, el costamarfileño Ballo o el ghanés Amando. Refuerzos internacionales que junto al zamorano Sergio Barbero, Alderete, Diarra, Kevin García, o Raúl Muñoz dan forma a un bloque amplio e ilusionante.

El potencial azulón quedó expuesto en pretemporada, una preparación en la que los azulones estuvieron a gran nivel contra equipos como el Zamora CF, Palencia CF o Atlético Astorga. Compromisos que llegaron a su fin con el meritorio empate ante el CP Moralo y que dejan una notable impresión del CD Villaralbo. Imagen a rubricar hoy, cuando el resultado ya tiene valor y sumar es obligación.

Esta primera oportunidad para reafirmar las buenas sensaciones tiene al Palencia Cristo Atlético como oponente, equipo que cuenta ahora con el exazulón Jorques en su banquillo. Un rival difícil, con jugadores muy interesantes para la categoría que acude a Villaralbo dispuesto a mostrarse como un "grande" tras quedarse el pasado curso fuera del "play-off".