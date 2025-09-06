Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

El Atlético Benavente juega mañana el Trofeo Diputación

El encuentro tendrá lugar a las 13.00 horas en La Rosaleda frente al CD San Cristóbal

Plantilla del Caja Rural Atlético Benavente.

Plantilla del Caja Rural Atlético Benavente. / Cedida

J. B.

Zamora

El Caja Rural Atlético Benavente celebrará mañana domingo una nueva edición el Trofeo Diputación de Zamora, competición que pondrá el broche final a la pretemporada blanquiazul.

El conjunto de Miguel Ángel Macías saltará a las 13.00 horas a la pista de La Rosaleda para buscar el título ante un duro adversario como es el CD San Cristóbal de Segovia, oponente liguero habitual de un Caja Rural Atlético Benavente que intentará dar un paso más en su puesta a punto.

La entrada a este Trofeo Diputación será gratuita para todos los públicos, siendo así una oportunidad inmejorable para que la afición benaventana disfrute de una nueva jornada festiva del fútbol sala en La Rosaleda y compruebe de primera mano el equipo con el que competirán los suyos a partir de la próxima semana en Segunda División B.

