El Zamora CF, al frente de las últimas ayudas de la Junta

La Junta de Castilla y León hizo público recientemente el reparto de la partida destinada a clubes y sociedades anónimas deportivas a través del "Programa Cantera 2025". Una línea de subvenciones que tuvo en el Zamora CF el receptor de mayor cuantía para la provincia.

El Boletín Oficial de Castilla y León recogía el reparto de una dotación superior a un millón de euros de la que se beneficiarán diez entidades zamoranas. Clubes que percibirán en conjunto poco más de 38.930 euros. Una porcentaje realmente pequeño, viéndose beneficiadas de forma destacable otras poblaciones de la región.

Dentro de esos 38.930 euros, algo menos de la mitad han sido otorgados al Zamora CF, que encabeza el listado de entidades zamoranas con una subvención de 18.285,05 euros. Una cantidad notoria, pero que dista bastante de las percibidas dentro del apartado de Sociedades Anónimas Deportivas por otros clubes como el San Pablo Burgos (25.827 euros), Club Baloncesto Tizona (25.827 euros) o CD Mirandés (21.933 euros).

De similar forma, el reparto dentro del apartado de clubes generales tampoco dejó entre los más beneficiados a las entidades zamoranas. Exceptuando al Club Baloncesto Zamora, con una ayuda de 11.035,10 euros, ningún representante de la provincia obtuvo una subvención de cinco cifras en el reparto. El CD Zamarat, con 8.597,40 euros, fue el que más se acercó, superando al Balonmano Zamora o Atlético Benavente o a la dupla InterSala Zamora y River Zamora, ahora un solo club pese a no registrarse como tal en el reparto.

En cuanto a las solicitudes denegadas, cinco clubes de la provincia no fueron incluidos en la línea de ayuda por considerarse que sus competiciones y actividad no corresponden a los requisitos. n