Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Nos vamos a encontrar un Barakaldo similar al del curso pasado"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, aseguraba este viernes en rueda de prensa que a su equipo le espera un partido "difícil" y "diferente al de hace siete días", pero que los suyos afrontan con la misma idea, la de sumar los tres puntos.

"Cada partido tiene un plan de juego diferente, dependiendo del rival. Nosotros buscamos tener una identidad propia y jugar siempre de una forma reconocible, presionando arriba y buscando pasar el máximo tiempo en campo rival... pero, otra cosa es que te dejen", comentaba el técnico madrileño, asegurando que Lasesarre es "un campo complicado, siempre lo ha sido", aunque el pasado curso el Zamora CF ganara allí por 0-3. Un precedente que Sabas toma con precaución pues, aunque el guion podría ser el mismo, "se trata de un equipo diferente porque ha perdido a dos futbolistas esenciales". "Nos vamos a encontrar una forma de jugar similar, como ocurrió la pasada semana contra un Celta Fortuna que mantenía el estilo, pero será una versión diferente", explicó, apostillando: "Será un equipo presionante, con una intensidad muy grande y que obligará a sacar nuestra mejor versión para ganar".

En cuanto a la predisposición de la plantilla para el encuentro, Sabas confirmó que tanto Eslava como Carbonell ya trabajan con el grupo y todos los jugadores, a excepción de Adrián Pereda, estarán listos para la contienda. Un partido en el que desea que el Zamora CF siga manteniendo "la defensa de pretemporada, en la que se han encajado pocos goles" y de un pase en ataque. "Esperamos mejorar muchísimo en las zonas de ataque, en remate y acierto goleador". Es lo que buscamos, porque el equipo generar, genera siempre", indicó, sin dar pie a conocer si para ello el cuadro rojiblanco apostará por uno o dos delanteros en Lasesarre.

Por otra parte, Juan Sabas tuvo a bien valorar que la contienda ante el Barakaldo CF llega días antes de la disputa en Copa Federación contra el SD Amorebieta, situación que llevó al técnico a asegurar que "como se dobla en casi todas las posiciones, hay que intentar que todos los jugadores estén a un nivel importante, alternar entre diferentes opciones y cambiar para encontrar la mejor versión a nivel colectivo" para esta doble cita en la que agradeció poder jugar en casa el torneo copero. "Es importante para nosotros. Son más de cuatro horas de viaje", destacó, afirmando que él da "gran importante, la que merece, a la copa", pero que "lo primero es la liga y sumar por primera vez los tres puntos en juego para coger confianza y estar arriba desde el inicio".