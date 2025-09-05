En Asturias
Detenidas 12 personas por cortar el paso de la Vuelta al inicio del Angliru en una protesta propalestina
Los manifestantes irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí
EFE
La Guardia Civil ha detenido este viernes a doce personas por un delito de desordenes públicos por detener la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta.
Según ha informado el Instituto Armado, en torno a las 16:20 horas, dos ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí.
Esto obligó a que los dos corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los componentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad que conforman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial que acompaña a la Vuelta.
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Fallece la mujer atropellada en la Ronda de Corredera de Toro
- La Sociedad Gitana Española exige justicia por el apuñalamiento de Olleros de Tera
- Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra
- Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- Nacho Sandoval lanza la campaña 'Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca