Piragüismo
Cruz Roja y Actividades Náuticas refuerzan su unión
Ambas entidades sellan un acuerdo de colaboración centrado en actividades del "Barco Dragón"
C. J. T.
Cruz Roja en Zamora y el Club Deportivo Actividades Náuticas fuerzan su unión. Ambas entidades han cerrado un acuerdo de colaboración que busca reforzar el trabajo conjunto que ya venían desarrollando hasta la fecha.
Este acuerdo, firmado por José Carlos Vidal, secretario provincial de Cruz Roja en Zamora, y Gerardo Lorenzo Goñi, presidente del Club Deportivo Actividades Náuticas, tiene como objetivo impulsar iniciativas conjuntas que beneficien a personas en situación de vulnerabilidad. Entre las acciones previstas se encuentran actividades de sensibilización o campañas de apoyo social, ligadas con el programa “Barco Dragón”, una disciplina que fomenta el trabajo en equipo, la superación y la cohesión comunitaria.
"Tanto Cruz Roja en Zamora como el Club Deportivo Actividades Náuticas comparten la convicción de que el deporte y la acción social son herramientas poderosas para construir comunidades más fuertes y solidarias", señalaron ambas entidades tras cerrar este acuerdo, que catalogaron "como un nuevo paso en la ampliación de la red de colaboración con las personas más vulnerables de la provincia".
