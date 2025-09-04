Urraca Games llega de nuevo para quedarse

Zamora podrá disfrutar el próximo fin de semana de la segunda edición de la competición de Cross Training ‘Urraca Games’ que reunirá en Ifeza a varios miles de personas para disfrutar del crossfeet, de los dardos y la halterofilia Esta segunda edición de la competición de Cross Training ‘Urraca Games’ es un evento deportivo y de ocio, organizado por el Club de Halterofilia Zamora, que se celebrará en Zamora del 12 al 14 de septiembre en IFEZA y que busca consolidarse como una cita clave para promover la actividad física, la salud y un ocio saludable en la provincia.

Este espectáculo deportivo es abierto a todo el público, con entrada gratuita a IFEZA, aunque algunas actividades específicas tendrán un pequeño coste, “lo que nos permite financiar parte de la organización y apoyar causas solidarias”, como ha explicado María Ballestero, del comité de organización.

Los fondos recaudados en el taller ‘Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo’, en el de ‘Hipopresivos’ y los del torneo de dardos se donarán íntegramente a la onge ‘Zamora Solidaria’, que los destinará íntegramente a los afectados por los incendios forestales en la provincia. Además, se ha creado la Fila 0 para quienes quieran colaborar con el mismo fin sin asistir a dichas actividades.

Las competiciones deportivas se dividirán en tres: la competición de Cross Training que contará con 240 atletas de nivel nacional e internacional, compitiendo en diversas categorías y enfrentándose a 6 wods que evalúan su fitness completo, y en la que Zamora estará representada por 26 atletas locales; el campeonato de Castilla y León Parejas Mixtas de Halterofilia, que reunirá a 18 atletas de la región y en la que participarán figuras de renombre; y en el torneo de dardos, en formato de parejas ciegas, organizado en colaboración con la Asociación Dardera Zamorana, que reunirá al menos a 14 parejas.

En la presentación celebrada ayer en el Ayuntamiento ha participado el concejal de Deportes, Manuel Alonso, el diputado provincial de Deportes, Juan del Canto, las organizadoras, Beatriz Oñate y María Ballestero, la responsable de comunicación de Caja Rural; Laura Huertos, y el presidente de Tecozam, Iván José Gómez.

Se desarrollarán además diversas actividades como el primer ciclo de mesas redondas ‘Actividad física y salud’ en colaboración con el Colegio de Licenciados de Educación Física de Castilla y León, que tendrán lugar el viernes de 17:30 a 19:30 horas; los talleres y workshop para todos, con tres clases abiertas y gratuitas el viernes de 17:30 a 20:30 horas, otros dos talleres y un workshop abierto al público, aunque es necesaria entrada, el sábado de 10:00 a 15:00 horas y otros tres talleres abiertos y gratuitos el domingo 10:30 a 14:00 horas.

‘Urraca Games’ será un evento 360º, que además de generar espectáculo deportivo y de ofertar actividades deportivas, también busca dar respuesta global a las familias generando un espacio de ocio para la población. Para ello habrá zonas "kids" y "gamer" disponibles con actividades disponibles para los más pequeños de forma gratuita, zona de restauración, un torneo de cartas de Star Wars, etc.

El horario al público será el viernes de 17:00 a 03:00 h, el sábado de 08:30 a 00:00 h y el domingo de 08:00 a 19:00 h. Para facilitar el desplazamiento, se ha establecido un servicio de autobús urbano que llegará al IFEZA cada 30 minutos desde la Plaza de la Marina. Los interesados en participar activamente pueden también hacerlo como voluntarios, contactando a info@urracagames.com.n