Fútbol Sala
Ríver-Mogadouro, plato fuerte del Transfronterizo
Trabazos acoge un interesante torneo entre equipos de Zamora y Tras os Montes
El Pabellón de Trabazos será la sede el próximo sábado 6 de septiembre del I Trofeo Transfronterizo de Fútbol Sala ‘Diputación de Zamora’, con la celebración de dos partidos que enfrentarán a cuatro equipos de ambos lados de la frontera que separa Zamora y Portugal. El primero tendrá lugar a las 18.00, entre el Inter Alcañices y el Aguia Vimioso, y el segundo, a las 19.30, entre el River Zamora F.S. (2º División B) y el A.C. Mogadouro (2ª División Portuguesa).
El presidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez destacó en el acto de presentación celebrado ayer que este trofeo celebra su primera edición pero "viene para quedarse", y es una demostración de que "el futbol sala, como cualquier tipo de deporte, no tiene fronteras". En este caso, además, es una modalidad deportiva que cuenta con "una gran afición a ambos lados de la frontera y también con una serie de equipos que juegan en diferentes ligas con un nivel importante tanto en la provincia de Zamora como en localidades portuguesas como Braganza, Miranda, Mogadouro o Vimioso". Destacó otro de los atractivos de este evento deportivo: la instalación junto al pabellón de una Fan Zone con música y castillos hinchables para crear más ambiente y entretener a los más pequeños, que llega de la mano de la empresa Alefran.
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de 'baches y desconchones
- Deja a su mastín al sol, atado, sin comida y herido
- Un hombre es apuñalado en la cara y el abdomen en un pueblo de Zamora
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- El parque natural del Lago de Sanabria, entre el verde y el negro
- Apoyo al vecino de Olleros que está detenido como supuesto autor del apuñalamiento a otro hombre
- El paso de cebra del 'susto o muerte' está en Zamora