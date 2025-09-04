Ríver-Mogadouro, plato fuerte del Transfronterizo

El Pabellón de Trabazos será la sede el próximo sábado 6 de septiembre del I Trofeo Transfronterizo de Fútbol Sala ‘Diputación de Zamora’, con la celebración de dos partidos que enfrentarán a cuatro equipos de ambos lados de la frontera que separa Zamora y Portugal. El primero tendrá lugar a las 18.00, entre el Inter Alcañices y el Aguia Vimioso, y el segundo, a las 19.30, entre el River Zamora F.S. (2º División B) y el A.C. Mogadouro (2ª División Portuguesa).

El presidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez destacó en el acto de presentación celebrado ayer que este trofeo celebra su primera edición pero "viene para quedarse", y es una demostración de que "el futbol sala, como cualquier tipo de deporte, no tiene fronteras". En este caso, además, es una modalidad deportiva que cuenta con "una gran afición a ambos lados de la frontera y también con una serie de equipos que juegan en diferentes ligas con un nivel importante tanto en la provincia de Zamora como en localidades portuguesas como Braganza, Miranda, Mogadouro o Vimioso". Destacó otro de los atractivos de este evento deportivo: la instalación junto al pabellón de una Fan Zone con música y castillos hinchables para crear más ambiente y entretener a los más pequeños, que llega de la mano de la empresa Alefran.