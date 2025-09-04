Salvamento y socorrismo
Ricobayo alberga el estreno del Trofeo de Salvamento y Socorrismo "Diputación de Zamora"
La cita de este fin de semana pondrá el broche final a la temporada autonómica
J. B.
La playa de Ricobayo acogerá el próximo sábado 6 de septiembre, en sesión de tarde, la primera edición del Trofeo de Salvamento y Socorrismo Diputación de Zamora, una competición que reunirá a más de 80 deportistas de todas las categorías.
El estreno del campeonato, organizado por la delegación de Zamora y el Dragones Caja Rural, contará con la participación de cuatro clubes procedentes de tres provincias: C.D. Oca SOS (Palencia), C.D. Unión Esgueva SOSVA (Valladolid), Dragones Caja Rural y Salvamento y Socorrismo Benavente (Zamora). En total, tomarán parte 36 socorristas femeninas y 45 masculinos.
El programa de pruebas se dividirá en función de las categorías de los participantes. Así, los deportistas infantiles y cadetes disputarán las pruebas de tabla-nadar-tabla y relevo tabla; mientras que las categorías juvenil, júnior, absoluta y máster competirán en doble ocean, relevo ski y relevo tabla, siempre con equipos de tres integrantes.
La cita, que pondrá el broche final a la temporada autonómica de salvamento y socorrismo, entregará medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría y sexo, además de trofeos para los tres mejores clubes.
- Fallece la mujer atropellada en la Ronda de Corredera de Toro
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de 'baches y desconchones
- Deja a su mastín al sol, atado, sin comida y herido en este pueblo de Sayago
- Patrimonio insta al Ayuntamiento de Zamora a proteger los restos de la muralla de la trasera de la Casa Consistorial
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales