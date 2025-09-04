Ricobayo alberga el estreno del Trofeo de Salvamento y Socorrismo "Diputación de Zamora"

La playa de Ricobayo acogerá el próximo sábado 6 de septiembre, en sesión de tarde, la primera edición del Trofeo de Salvamento y Socorrismo Diputación de Zamora, una competición que reunirá a más de 80 deportistas de todas las categorías.

El estreno del campeonato, organizado por la delegación de Zamora y el Dragones Caja Rural, contará con la participación de cuatro clubes procedentes de tres provincias: C.D. Oca SOS (Palencia), C.D. Unión Esgueva SOSVA (Valladolid), Dragones Caja Rural y Salvamento y Socorrismo Benavente (Zamora). En total, tomarán parte 36 socorristas femeninas y 45 masculinos.

Cartel del Trofeo Diputación de Salvamento y Socorrismo / Cedida

El programa de pruebas se dividirá en función de las categorías de los participantes. Así, los deportistas infantiles y cadetes disputarán las pruebas de tabla-nadar-tabla y relevo tabla; mientras que las categorías juvenil, júnior, absoluta y máster competirán en doble ocean, relevo ski y relevo tabla, siempre con equipos de tres integrantes.

La cita, que pondrá el broche final a la temporada autonómica de salvamento y socorrismo, entregará medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría y sexo, además de trofeos para los tres mejores clubes.