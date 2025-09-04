La peña azulgrana de Zamora celebra este fin de semana su quinto aniversario

La Peña Barcelonista Viriato de Zamora celebra este fin de semana su quinto aniversario con una foto oficial prevista para el viernes y una cena el sábado a la que asistirán los exjugadores azulgrana, Eusebio y Juan Carlos. La peña zamorana no ha parado de crecer en estos cinco años de existencia y ya es la segunda en número de inscritos en la página web del Club de las que existen fuera de Cataluña con un total de 311 miembros.

El programa festivo comenzará este sábado día 5 con la convocatoria de una foto oficial a las 20.45 en la Plaza Mayor (Merlú) en la que participarán los aficionados azulgranas que acudirán con las camisetas conmemorativas de la peña o del equipo azulgrana.

El sábado se celebreará una cena en el Hotel Rey Don Sancho a las 21.00 horas. Previamente, a las 19.45 horas está prevista una charla-coloquio tras una proyección sobre la final de la Champions de 1992 en la que intervendrán Eusebio Sacristán y Juan Carlos. Las reservas para la cena pueden realizarse en el teléfono 637073939.