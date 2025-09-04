Kenio Gonzalo deja la Selección Española

La Real Federación Española de Fútbol y Kenio Gonzalo han decidido separar sus caminos después de ocho años en los que han trabajado de la mano en la formación de las jóvenes estrellas del fútbol femenino nacional y en los que el técnico ha sido partícipe de los éxitos de este deporte en todos sus niveles, informó la RFEF.

El entrenador sanabrés llegó a la RFEF en 2017, convirtiéndose en preparador físico de la Selección absoluta femenina y formando parte del cuerpo técnico de la campeona del Mundo en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

"Hay que destacar la gran labor que Kenio ha llevado a cabo en la formación del fútbol femenino español. Ha desarrollado funciones como preparador físico, re-adaptador, segundo entrenador, asistente técnico, analista propio y de rivales y durante los últimos cinco años ha sido el seleccionador nacional de las categorías sub-15, sub-16 y sub-17 con las que ha cosechado grandes éxitos", explica la Federación en una nota de prensa.

Bajo su dirección, el conjunto nacional sub-17 se ha proclamado campeón del Mundo (India, 2022), campeón de Europa (Suecia, 2024) y subcampeón del Mundo (República Dominicana, 2024), además de acumular un magnífico bagaje de resultados (74 victorias y tan sólo tres derrotas).

"La Real Federación Española de Fútbol quiere agradecer a Kenio Gonzalo todo su trabajo durante estos años y le desea la mayor de las suertes en sus nuevos proyectos".

De la Fuente

Por otra parte, Luis de la Fuente, seleccionador español absoluto, descartó que haya egos en la selección española y aseguró, antes de iniciar el camino al Mundial 2026, que nunca ha tenido "ningún contratiempo con ningún futbolista".

"Los jugadores tienen un comportamiento fantástico, seguro que en sus clubes también", dijo cuando fue preguntado por los "egos" de los que habló el técnico del Barcelona, Hansi Flick. "Aquí todo son facilidades, los jugadores vienen con una predisposición excepcional a aceptar el rol de que les corresponde. Somos unos privilegiados por dirigir este tipo de futbolistas. Hasta ahora no hemos tenido ningún contratiempo con ninguno, todo lo contrario, da gusto trabajar con ellos", valoró.

Centrado en Lamine Yamal, nuevamente De la Fuente ensalzó la inteligencia y la madurez que muestra con 18 años. "Le conocí con 16 años y es un crío todavía. Hay que acompañarle, educarle y ejercer de formador más que de entrenador, pero es un chico muy inteligente y maduro. Entiende los mensajes y estamos encantados de acompañarle y ayudarle. Colabora y ayuda mucho porque es muy maduro para la juventud que tiene con un talento futbolístico excepcional".

Con el pensamiento fijo en su primer partido de clasificación mundialista, ante Bulgaria en Sofía, De la Fuente puso en valor la cita y la importancia de arrancar con una victoria. "Es un partido muy importante, hay que empezar bien. Tenemos un rival con mucha ilusión, muy difícil, en un estadio con más de 40.000 espectadores. Sabemos la altura de temporada en la que estamos. A los futbolistas les falta finura y nuestra responsabilidad es ganar todo. Queremos ganar todo", dijo.

Y se mostró convencido de que la diferencia de calidad entre las dos selecciones, no provocará relajación en sus futbolistas. "Es un partido muy duro, muy intenso, que va a exigir lo mejor de nosotros para ganar. No venimos relajados. Es un partido muy complicado que demanda nuestra mejor versión". n