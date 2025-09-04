Eva Barrios, palista del Durius Kayak, décima en el Mundial de Maratón en Gyor

Eva Barrios abrió ayer su participación en el Campeonato del Mundo de Maratón que se está disputando en Gyor (Hungría) con una décima plaza en la modalidad de K-1 en distancia corta. Un puesto que logró en una jornada en la que remó por partida doble los 3,6 kilómetros, primero en la ronda clasificatoria y, después, en la lucha por las medallas.

La palista de Durius Kayak aspiraba a repetir en Gyor las buenas actuaciones de los máster Román y Belén Sánchez, medallistas en categoría máster, pero la atroz competencia en la distancia corta hizo que no alcanzara a pelear por el podio. Eso sí, la zamorana ofreció muy buenas sensaciones sobre aguas húngaras, demostrando una vez más ser una de las grandes bazas del equipo español en estas citas.

Barrios abrió la jornada con la ronda clasificatoria para la final en K-1 de distancia corta sin muchos sobresaltos. La zamorana cuajó una buena actuación y se hizo con una de las plazas directas a la final al acabar la segunda manga en sexta posición con un tiempo de 16.33.99. Una buena marca casi idéntica a la de su compañera Miriam Vega, con la que entró a la par en línea de meta a poco menos de un minuto de la local y una de las grandes favoritas a la victoria, Vana Kiszli (15:44.77).

Con el objetivo cumplido, Eva Barrios disputó la final "con el cuchillo entre los dientes", sin dejarse nada. Remó siempre a buen ritmo y, durante el comienzo de la prueba, contó entre las favoritas. Sin embargo, la palista de Durius Kayak no pudo acabar formando parte del selecto grupo de candidatas al triunfo, terminando la final en décima posición. Un puesto muy meritorio que firmó mejorando su tiempo (16.24.17) y superando a Vega. Sin embargo, tanto la campeona, la húngara Csikos, como su compatriota Kiszli, tercera, y la sueca Anderson, segunda, fueron más rápidas.

Tras este inicio, Eva Barrios pone ya su mirada en la segunda de las pruebas que disputará en este Mundial de Maratón en Gyor, el K-2 femenino en distancia larga, regata que tendrá lugar el domingo y que peleará junto a Irati Osa. n