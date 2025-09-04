Pádel
El Club Deportivo Esla celebra con éxito su vigésimo Memorial Francisco Prieto
El torneo tuvo omo ganadores a José de la Prieta y Valentín Penedones
C. J. T.
El Club Deportivo Esla vivió con gran alegría, numeroso público y enorme emoción la vigésima edición del Memorial "Francisco Prieto Castaño" de pádel. Una cita que celebraba una edición especial en la que los participantes estuvieron a la altura de la ocasión, ofreciendo un notable espectáculo a lo largo de su desarrollo.
La victoria en esta ocasión fue a parar, en categoría masculina, a manos de la pareja formada por José de la Prieta y Valentín Penedones, que se impusieron en un vibrante encuentro a Diego Santos y Pablo Segurado, quienes plantaron cara hasta el último punto; mientras que, en categoría femenina, fueron Natalia Rodríguez y Ana de la Prieta levantaron el trofeo al imponerse a Marlene Viñuela y Laura Pino. El cuadro de honor lo completó la dupla Ana de la Prieta y José de la Prieta, que ganaron en categoría mixta a Pablo Segurado y Laura Pino.
