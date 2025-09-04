El CD Villaralbo se pone en marcha para cumplir "El Sueño de Maldini"

Las redes sociales son, entre otras cosas, estupendo caldo de cultivo para dar forma a ideas y proyectos que parecen imposibles. Eso ha ocurrido en las últimas horas dentro del fútbol zamorano con el CD Villaralbo como protagonista de la que podría ser una ocasión única para la historia del club si cobra forma el sueño vivido hace días por Julio Maldini.

El analísta deportivo, muy ligado a la club villaralbino, hizo saber hace poco en uno de sus directos que había tenido un sueño muy particular. Maldini detalló que, estando dormido, vivía un enfrentamiento entre el CD Villaralbo y el Glasgow Rangers. Un choque que atraía a multitud de escoceses a "Los Barreros" e incluso, llegó a soñar con un zeppeling que recogía la imagen del aforo y la fiesta entre las aficiones de ambos clubes azulones.

Maldini, en todo jocoso, calificó su sueño como "bakalá"; no en vano, parece un imposible. Una imagen destinada a quedar en su memoria. Sin embargo, ese derbi entre equipos con el azul como color principal, podría llegar algún día a producirse. Esa es la idea del propio CD Villaralbo, que ya ha dado el primer paso a través de las redes sociales para que así ocurra.

El CD Villaralbo se suma al "Sueño de Maldini" (lema para esta interesante propuesta) y cita en redes sociales al Glasgow Ranges en busca de contactar con la entidad escocesa y dar forma a la idea. Una locura maravillosa que, quien sabe, quizá algún dia pueda convertirse en realidad.