Bombazo del Caja Rural River FS: Nico Rolón, un fichaje de lujo

El River Zamora FS ha anunciado hoy su último fichaje, poniendo un gran colofón a su mercado veraniego con la incorporación de Nico Rolón. Un jugador llamado a marcar diferencias en el equipo blanquinegro.

Desde el club señalaban hace unos días que aún quedaba "una bomba" para cerrar el plantel que dirigirá Óscar García Poveda. Y esa gran sorpresa es la incorporación de Rolón, que llega procedente del CD Melistar FS para aportar toda su experiencia a los zamoranos en busca de las más altas cotas en Segunda División B.

Internacional con Argentina en categorías Sub-18, Sub-20 y absoluta, el jugador aterriza en Zamora tras haber competido a lo largo de su trayectoria profesional en la Primera División croata y también en la española. Una carrera en la que, además, ha conseguido nada menos que dos copas argentinas en su país.

Rolón, el último en llegar a poco más de una semana para el inicio de liga, señalaba a través de las redes sociales del club: "Vengo para trabajar en este proyecto y dar mucha energía en el pabellón".