Fútbol Sala
Bombazo del Caja Rural River FS: Nico Rolón, un fichaje de lujo
El argentino ha sido internacional con su país en múltiples ocasiones
C. J. T.
El River Zamora FS ha anunciado hoy su último fichaje, poniendo un gran colofón a su mercado veraniego con la incorporación de Nico Rolón. Un jugador llamado a marcar diferencias en el equipo blanquinegro.
Desde el club señalaban hace unos días que aún quedaba "una bomba" para cerrar el plantel que dirigirá Óscar García Poveda. Y esa gran sorpresa es la incorporación de Rolón, que llega procedente del CD Melistar FS para aportar toda su experiencia a los zamoranos en busca de las más altas cotas en Segunda División B.
Internacional con Argentina en categorías Sub-18, Sub-20 y absoluta, el jugador aterriza en Zamora tras haber competido a lo largo de su trayectoria profesional en la Primera División croata y también en la española. Una carrera en la que, además, ha conseguido nada menos que dos copas argentinas en su país.
Rolón, el último en llegar a poco más de una semana para el inicio de liga, señalaba a través de las redes sociales del club: "Vengo para trabajar en este proyecto y dar mucha energía en el pabellón".
