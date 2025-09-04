BM Zamora tendrá como rival al BM Arroyo este sábado

La 24ª edición del Memorial Manuel Camba se celebrará este sábado 6 de septiembre en el pabellón que lleva el nombre del que fuera gran promotor del balonmano en Zamora. Se trata del torneo de balonmano decano en nuestra Comunidad Autónoma que sirve como importante preparación en la pretemporada del primer equipo. Este año el Balonmano Zamora cuenta con siete jugadores zamoranos con ficha en el primer equipo y tres del filial que están realizando la pretemporada, sumando un total de diez jugadores locales en el primer equipo, lo que para Octavio Magadán, gerente del club, supone un “éxito” y una continuidad con “la filosofía del club de fomentar el talento local”.

El trofeo se compone de dos partidos, ambos el sábado 6 de septiembre, siendo el primero el que enfrentará al segundo equipo del club, el filial Moralejo, contra Balonmán Miño, un equipo orensano de la misma categoría, a las 17:00 de la tarde, y el segundo el que enfrentará al primer equipo del Balonmano Zamora contra el filial del Recoletas Cabero (Atlético Valladolid), también de su misma categoría, a las 19.00 horas. Felipe Barrientos, reponsable de la canteram, subrayó la importancia de estos partidos para el equipo, esperando que sirva de cara a la “preparación para la temporada”, y a obtener “parámetros de cara al nivel que estamos llevando en la pretemporada”. Los socios del Balonmano Zamora tendrán asistencia gratuita al pabellón Manuel Camba, mientras que para los no socios el precio de la entrada será de 5 euros. n