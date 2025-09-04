Bádminton Zamora abre una nueva temporada con sus escuelas deportivas

El CD Bádminton Zamora se dispone a abrir una nueva temporada y lo hace dando comienzo al plazo de inscripción de sus escuelas deportivas, abiertas para todos aquellos que quieran probar el deporte del volante.

Las escuelas deportivas de bádminton cuentan con cinco horas y media semanales de entrenamiento a distribuir de forma personal a lo largo de la semana, lo que siempre facilita a participantes y familiares cuadrar horarios a lo largo del curso. Una ventaja que se une a la calidad del proyecto, respaldado por monitores titulados y una programación muy completa en la que se apoya el aprendizaje a través de actividades lúdico-técnicas.

Cartel informativo de la escuela de Bádminton Zamora 2025-2026 / Cedida

El CD Bádminton Zamora ha dispuesto de diferentes vías para poder inscribirse a sus escuelas. Por una parte, todos los interesados podrán llamar o enviar un whatsapp al teléfono del club (+34 613 27 41 17); la inscripción también se puede formalizar por email al correo cdbadzamora@gmail.com e, incluso, a través del canal de Instagram de la entidad.