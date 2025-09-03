Zamora firma 30 medallas en el Descenso del Carrión

Zamora fue, una vez más, protagonista en una cita regional de piragüismo gracias a las 30 medallas que cosecharon los clubes de la provincia en el 51º Ascenso y Descenso del Carríon, en Palencia. Una cita en la que SanGregorio Ciudad de Zamora y Amigos del Remo lideraron la representación zamorana.

La expedición del SanGregorio Ciudad de Zamora en Palencia. | CEDIDA

Seis oros, tres platas y un bronce firmó Amigos del Remo en aguas palentinas para acabar segundo en el medallero con die metales, siendo en esta ocasión sus grandes figuras Darío Pérez, Evan Pedruelo, Marcos Antúnez, Spas Dimitrov, José Miguel Herrador y Antonio Pérez, ganadores en sus diferentes modalidades y categorías de una regata que congregó a los mejores de Castilla y León. Sus oros, junto a las platas de Yago Pérez, Raúl Iglesias y la dupla Pereda-Pedruelo; y el bronce de Guillermo José Pinilla, llevaron al Amigos del Remo a la sexta posición de la general. Una clasificación en la que fue superado por sus vecinos del SanGregorio Ciudad de Zamora.

El equipo de Linares, con un total de nueve medallas, se quedó a un paso del podio en la cita palentina al acabar en quinta posición de la general. En esta ocasión, Irene Galván, Pablo Baz, Marcos Diego y la pareja Santiago-García pusieron los oros para un botín al que tambien contribuyeron Ariadna Santaren, Yaiza Faúndez y David Prieto con sus medallas de plata; y Enrique Linares y Luis Fernando Roales con sus respectivos bronces.

Por su parte, tanto Piragüismo Duero y Actividades Náuticas se situaron en buena posición en el medallero, ambos con cuatro preseas de idénticos colores: dos oros, una plata y un bronce.

Nikol Georgieva y la pareja Galván-Linares firmaron las dos victorias de un Piragüismo Duero que acabó séptimo en el medallero (octavo de la general), lugar al que contribuyeron también Amaia Toribio con una plata y Daniela Diente, con un bronce. Mientras, por su parte, Actividades Náuticas (décimo en la tabla) subió a lo más alto del podio de la mano de Alicia Caballero y de Luis Fernando Silvo, campeones en una cita en la que sus compañeras Ana Isabel Rubio y Marta Lucas compartieron podio como segunda y tercera clasificada en su modalidad de veteranas.

La sobresaliente actuacion zamorana y esas treinta preseas para la provincia se completaron con el buen hacer de Fluvial Villaralbo, 14º en la clasificación general con dos bronces y una plata. Ariadna Fernánez fue la mejor deportista villaralbina con una plata en categoría cadete, bien secundada tanto por Olaya Yeguas como por Manuel Esteban, que en esta ocasión ocuparon el tercer peldaño del podio en sus respectivas categorias y modalidades. n