El Zamora CF luchará contra el SD Amorebieta para avanzar hacia la Copa del Rey

El Zamora CF ya conoce el nombre de su próximo escollo para alcanzar la Copa del Rey. Los rojiblancos estrenarán la fase nacional de la copa RFEF ante la SD Amorebieta, un equipo en inferior categoría y que supondrá el regreso al Ruta de la Plata del exjugador rojiblanco Julen Castañeda, uno de los artífices del ascenso a Primera y jugador del Zamora CF durante las dos pasadas temporadas.

Julen Castañeda, exjugador rojiblanco y actual jugador del SD Amorebieta. / LOZ

Si no hay cambios, el partido será el próximo miércoles, 10 de septiembre, en el estadio zamorano.

Los 32 equipos ganadores de las fases regionales de la Copa Federación, entre ellos, el Zamora CF conocían este miércoles el nombre de sus rivales para comenzar la senda hacia el camino nacional. El sorteo para conocer los emparejamientos se ha realizado a las 13 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Como novedad, en esta ocasión se ha tenido en cuenta la proximidad geográfica para las eliminatorias, que se jugará a partir del 10 de septiembre y hasta noviembre.