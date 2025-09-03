El sueño más raro de Maldini que el CD Villaralbo acepta como reto.

En verano, Maldini es un vecino más de Villaralbo. El conocido comunicador suele veranear en el pueblo zamorano de la comarca de Tierra del Vino de la que proceden sus suegros.

El periodista español, cuyo nombre real es Julio Maldonado, es seguido por millones de personas en redes sociales (más de un millón en Twitter, otro en Youtube, otro medio en Instagram, etcétera). Su 'Mundo Maldini' está dedicado al fútbol actual y también al del pasado, gracias a su inmenso archivo.

En alguna ocasión, Maldini sueña incluso con fútbol aunque luego no lo recuerda, pero recientemente ha habido una excepción. El periodista ha compartido con sus seguidores su sueño más "absurdo": "Soñé un partido entre el CD Villaralbo y el Glasgow Rangers, no el Madrid o el Barça, el Glasgow Rangers", subrayaba entre risas.

El periodista además recordaba cómo en el sueño llegaban aficionados escoceses al pueblo que llenaban el estadio a tenor de las imágenes aéreas grabadas por una especie de cámara Zepellin. "Qué bacalá, tío", concluía.