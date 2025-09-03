Campeonato del Mundo Máster
José Luis Román Mangas acaricia el podio en el K2
El palista zamorano sumó ayer al bronce en el K1, un cuarto puesto en barco doble
M. L. S.
UEl palista zamorano José Luis Román Mangas finalizó su participación en el Campeonato Mundial de Piragüismo de Maratón 2025, celebrado en Győr (Hungría) con un balance muy positivo, sumando una medalla de bronce y un cuarto puesto a su palmarés. Tras la medalla de bronce conseguida el lunes en la pruebba del K1 Veterano 60-64 años, Román Mangas volvió a competir este martes en la modalidad de K2 55-64 años junto al palista italiano Giuseppe Fuso.
A lo largo de la regata, la pareja demostró una buena coordinación y un espíritu de lucha incansable, peleando en todo momento por las plazas de podio. A pesar de realizar un esfuerzo formidable, concluyeron la prueba en una meritoria cuarta posición.
Con estos resultados, José Luis Román Mangas, del Club Canoa Kayak de Zamora, pone fin a su participación en el mundial, logrando el tercer puesto y medalla de bronce en K1 Veterano 60-64 años y el cuarto puesto en K2 55-64 años, junto a Giuseppe Fuso.
