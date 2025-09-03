La Diputación cambiará la iluminación del Pabellón Provincial

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado las obras de renovación de la iluminación del Pabellón Provincial de Deportes, con un presupuesto total de 34.817,75 euros (IVA incluido), financiados con fondos propios del área de Obras-Sección de Mantenimiento. El procedimiento se tramitó mediante contrato menor, aprobado por Resolución de Presidencia el pasado 11 de junio de 2025, y con consignación presupuestaria adecuada en la aplicación 16.933.0 212.06. La actuación permitirá sustituir la actual instalación lumínica por un sistema más moderno, eficiente y sostenible, mejorando tanto la eficiencia energética como las condiciones de iluminación para la práctica deportiva y la celebración de eventos.

El contrato establece un plazo máximo de ejecución de un mes, a contar desde la firma del acta de replanteo, con el objetivo de que la instalación renovada pueda estar disponible en el menor tiempo posible.

Con esta intervención, la Diputación de Zamora reafirma su "compromiso con el mantenimiento y la modernización de las instalaciones deportivas provinciales, garantizando a los usuarios y clubes unas mejores condiciones de uso y fomentando la actividad deportiva en la provincia", señala la institución provincial en una nota de prensa difundida este martes. n