Un cuarto de siglo en blanquiazul y pistacho

El BM Zamora Caja Rural afronta una nueva temporada en la que se confirma como uno de los primeros clubes de balonmano de nuestra comunidad autónoma gracias a una estructura deportiva que engloba a casi 300 jugadores de todas las edades y que contará con más de 400.000 euros de presupuesto, de los cuales, la cuarta parte la aportará la Diputación Provincial según informó el presidente Javier Faúndez en el acto de presentación de las nuevas equipaciones que recuperan el uniforme blanquiazul de los primeros años de existencia del club que cumple en 20025, 25 años de intenso trabajo en la difusión de este deporte en nuestra provincia.

El presidente del BMZ, Iñaqui Gómez señaló en el acto celebrado en el claustro de la Diputación Provincial, que "me parece fundamental que entidades como la nuestra y otras, demos soporte a muchas familias en términos de conciliación, más allá de los valores propios del deporte, como el esfuerzo, el respeto, la convivencia... pero también tenemos que poner encima de la mesa ese factor tan importante de la conciliación familiar". Gómez recordó la celebración de los 25 años de existencia del club y que en un principio, el color de las equipaciones no era pistacho, como sucede ahora desde 2003, sino blanca y azul y como recuerdo se han adoptado estos colores en la segunda equipación de esta vigésimoquinta temporada: "Son 25 años intentando ver el deporte de otra forma, cambiando el paradigma del deporte de base en Zamora. Cuando yo era pequeño nos decían que si has nacido aquí, no podrás llegar a la élite. Y este club se ha empeñado en cambiar eso, y sí que se puede. Cuesta un poco más pero sí que se puede, como lo demostró María Prieto O´Mullony el año pasado, que hace poco estaba sentada aquí como vosotras, y participó en unos Juegos Olímpicos; Elba Álvarez que está en la selección española absoluta o yo mismo, junto a otros compañeros, que pudimos disfrutar de dos temporadas en Asobal. Esa es la aportación que ha hecho el BM Zamora al deporte de Zamora, dándole un poco la vuelta a ese mantra que se nos repetía cuando éramos niños".

La primera equipación se mantiene en los colores verde pistacho y azul, con el emblema de Viriato "que nos da mucha fuerza porque creemos en los valores de los guerreros de Viriato", añadió el presidente del BM Zamora.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez alabó la labor que el BMZ realiza con su escuela de balonmano: trabajando con 700 jugadores de todas las edades, 250 federados, más 450 escolares repartidos por diversos ayuntamientos de la provincia. "Hay que destacar los valores que ponéis encima de la mesa para inculcar a los más jóvenes, los valores del esfuerzo, del deporte como refuerzo de la salud, de la socialización y del trabajo en equipo". Faúndez anunció que el presupuesto del próximo año se contempla para el Club una ayuda de 110.000 euros.

Asistieron al acto también el concejal de Zamora, , quien mostró sus mejores deseos para la temporada que comienza, y Laura Huertos, en representación de la Fundación Caja Rural Zamora. n