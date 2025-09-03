Natación
El CN Zamora convoca una prueba de nivel para captar nadadores
El Club Deportivo Natación Zamora ha dado comienzo sus entrenamientos para la temporada 2025/2026, y ha informado que está abierto a todos los nadadores de la provincia que quieran unirse a sus filas, "ya sean principiantes que deseen aprender a nadar, o deportistas con experiencia que busquen mejorar su rendimiento en un ambiente de compañerismo y dedicación" y para ello se ha programado una jornada de prueba de nivel el próximo martes, 9 de septiembre, entre las 16:30 y las 18:00 horas. Esta prueba está dirigida a todos los nadadores interesados a partir de los 6 años de edad que deseen formar parte de la familia del club.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hombre es apuñalado en la cara y el abdomen en un pueblo de Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Un coche pasó por encima del motorista fallecido en el accidente de la salida de Zamora
- Trifulca en redes sociales a causa de la obra del parque de bomberos de Zamora
- Dos heridos en una colisión entre dos coches en la Cuesta del Bolón de Zamora
- Cuando el Duero se congeló en Zamora: el inaudito documento del No-Do
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas