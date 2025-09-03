El CN Zamora convoca una prueba de nivel para captar nadadores

El Club Deportivo Natación Zamora ha dado comienzo sus entrenamientos para la temporada 2025/2026, y ha informado que está abierto a todos los nadadores de la provincia que quieran unirse a sus filas, "ya sean principiantes que deseen aprender a nadar, o deportistas con experiencia que busquen mejorar su rendimiento en un ambiente de compañerismo y dedicación" y para ello se ha programado una jornada de prueba de nivel el próximo martes, 9 de septiembre, entre las 16:30 y las 18:00 horas. Esta prueba está dirigida a todos los nadadores interesados a partir de los 6 años de edad que deseen formar parte de la familia del club.