BM Zamora Caja Rural comienza a dar pistas de su poderío

El Balonmano Zamora comienza a ser ya un equipo reconocible y este miércoles saldó su enfrentamiento con el filial del Ademar León, que también militará en Primera Nacional, con un rotundo 31-21 que habla a las claras de la diferencia entre ambos conjuntos a día de hoy aunque no permite extraer demasiadas conclusiones. Hay que reconocer que el equipo de Félix Mojón no demostró gran cosa ante un rival que llegó a Zamora muy justo de efectivos y no ofreció una imagen real de lo que puede ser su actitud en partidos de máxima exigencia que llegarán con el comienzo de Liga que ya está a poco más de una semana.

Era un partido para realizar probaturas porque pronto se vio que el rival no iba a ser demasiado exigente. El filial del Ademar viajó a Zamora con una plantilla muy corta aunque con un buen equipo inicial, pero era evidente que su resistencia física tendría un límite, y más frente a un equipo como el zamorano que dispone de un larguísimo fondo de armario.

Tan sólo en los primeros minutos el marcador estuvo igualado. Félix Mojón actuó durante toda la primera parte con jugadores que se espera serán básicos en el conjunto pistacho durante la temporada en Primera.

Los aficionados que acudieron al Ángel Nieto ayer pudieron ver en acción a los fichajes de este año, y ninguno defraudó con Néstor y Oseguera muy activos en el pivote, una demarcación muy desasistida en las últimas campañas, y Álvaro Fernández, aportando dinamismo en el juego e incluso buscando con acierto el gol desde la primera línea.

Ademár comenzó a acusar el desgaste a los 20 minutos de juego y su entrenador tuvo que pedir un tiempo muerto para darles oxígeno a sus jugadores que acusaban las altas temperaturas en las que se estaba jugando el partido, y al tiempo intentar frenar la escapada del BM Zamora Caja Rural, que se había ido a 12-7. Pero poco cambiaron las cosas, y el encuentro se iba al descanso con 13-8 y un buen sabor de boca para la afición pistacho que comienza a creer en este nuevo proyecto.

Además, nadie echó de menos las ausencias por lesión de dos hombres llamados a liderar al equipo como son Medina y Felipe que, esperemos, estén recuperados para el comienzo de la Liga dentro de diez días.

No se esperaba mucho más, pero Ademar se vino abajo tras el descanso y tardó ocho minutos en llegar a los 12 goles, mientras el BM Zamora, jugando mucho con la primera línea ponía el 18-12 en el minuto 40.

No era un partido para sacar demasiadas conclusiones pero Néstor se reivindicaba para el pivote con su cuarto gol, y tan solo quedaba la duda de la portería, pero ninguno de los tres guardametas demostraban gran cosa. Habrá que darles un margen de confianza.

El partido siguió con minutos para los canteranos pistacho, y la ventaja se situó en diez goles (24-14) en el minuto 47. Hubo tiempo para que Mojón ensayase a defender en inferioridad pero Ademar ya no tuvo fuerzas para mucho más y el partido se cerraba con 31-21.