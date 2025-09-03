Amorebieta, un dificil rival para el Zamora en la Copa Federación

El sorteo celebrado en la sede de la Federación Española de Fútbol ha deparado que el Zamora CF tendrá como rival a un viejo conocido, el Amorebieta que descendió este año a Segunda RFEF, en la primera eliminatoria nacional de la Copa RFEF. El sorteo también deparó que el único partido de la eliminatoria se disputará en el estadio Ruta de la Plata el próximo miércoles día 10. En el Amorebieta juega esta campaña el exrojiblanco Julen Castañeda. El equipo vasco ha llegado a los dieciseisavos de final tras a cuya fase nacional tras imponerse en la fase vasca superando las eliminatorias ante CD San Ignacio, Sestao River y Gernika Club.

De esta forma, 32 clubes han conocido su suerte para la primera ronda de la fase nacional, configurada ésta según criterios de proximidad geográfica tras la extracción de bolas efectuada por Manuel Alfredo Mosquera, director deportivo del CD Extremadura, actual campeón, y Eneko Capilla, jugador de UD San Sebastián de los Reyes.

Cabe destacar que la Copa del Rey MAPFRE se presenta como uno de los grandes alicientes de la competición, pues los cuatro equipos que alcancen las semifinales disputarán la primera eliminatoria del torneo copero, garantizándose además poder enfrentarse como locales a un conjunto de Primera División.

A la primera eliminatoria de la Fase Nacional concurren equipos procedentes de tres vías de acceso: 5 de Segunda Federación y 7 de Tercera Federación a tenor de su puesto la temporada pasada y 20 que llegan tras superar este verano sus respectivas fases autonómicas.

De tal forma, los 32 participantes quedaron divididos en 4 cuadros diferentes por criterios geográficos y emparejados en cada uno de los cuadros en eliminatorias a partido único con los equipos local y visitante establecidos por el orden de extracción de las bolas.

La ronda de dieciseisavos se jugará el próximo 10 de septiembre con el aliciente añadido de que los 4 equipos que alcancen las semifinales de la Copa Federación se harán con una de las cuatro llaves de acceso para la primera eliminatoria de la Copa del Rey MAPFRE, garantizándose además poder enfrentarse como locales a un conjunto de Primera División.

Como novedad, esta temporada en la Copa Federación se celebra un sorteo por cada eliminatoria hasta la gran final prevista para el próximo 8 de noviembre con el CD Extremadura buscando sucesor tras su victoria de la pasada temporada en la final de Almendralejo: