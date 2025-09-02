Zamora, protagonista sin igual en Tordesillas

El piragüismo zamorano volvió ser una vez más el gran protagonista del Regional de Edad durante la celebración de la quinta jornada del campeonato en Tordesillas, escenario en el que nuevamente SanGregorio Ciudad de Zamora lideró la clasificación general y el amplio medallero de la provincia con 15 preseas.

El equipo dirigido por Quique Linares subió a lo más alto del podio gracias a los ocho oros, dos platas y cinco bronces que firmó en una regata que tuvo como grandes figuras a los cadetes Marcos Diego y María Hernández, la infantil Yaiza Faúndez y el alevín Pablo Baz, campeones a nivel individual de sus categorías. Victorias que también cosecharon en K-2 las duplas Prieto-Diego, Hernández-Roales, Baz-Prieto y Santarén-Galván.

Un festín de oros al que acompañaron las platas de David Prieto e Irene Galván; y los bronces de Paula Dïaz, Martín Santaren, Natalia Martín y las duplas Prieto-Calvo y Faúndez-Díaz.

El enorme éxito del SanGregorio Ciudad de Zamora, además, no fue el único que la provincia obtuvo en Tordesillas, donde Amigos del Remo también subió al cajón como tercer mejor clasificado con cuatro medallas de oro y cuatro de plata.

Pablo Fernández, Gala Iglesias, Darío Pérez y Evan Pedruelo se alzaron campeones de sus regatas para, con los segundos puestos de Yago Pedruelo, Javier Lozano, Darío Pérez y Enya Pedruelo, poner doble acento al podio de la general en Tordesillas.

Por detrás, pero bien situados en el medallero, se quedaron el resto de clubes zamoranos que también volvieron a casa con preseas en sus manos.

Conjunto de Piragüismo Duero en la cita disputada en aguas pucelanas. / Cedida

Así, el CD Actividades Náuticas, quinto en la general, saldó su concurso con dos oros (de la mano de Violeta Ramos y Triana Gata) y cuatro platas (conseguidas por Alicia Caballero, Mencia Román, Izan Manzano y la pareja Ramos-Caballero).

Mientras que, en séptima posición, el Fluvial de Villaralbo saldó su concurso con un doblete de oro (gracias a la victoria del joven Manuel Esteban) y plata (con el segundo lugar del K-2 de Olaya Yeguas y Erik Pérez).

El medallero zamorano lo completó en esta ocasión Piragüismo Duero, que también pisó el primer cajón del podio con el triunfo de la cadete Lydia Valentín. Éxito que llegó junto a un bronce obtenido por Sofía Enríquez.