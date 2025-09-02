Unai Simón luce la camiseta de la carrera de la Guardia Civil de Zamora

El último domingo del mes de septiembre, el día 28, Zamora se echará la calle con motivo de la carrera popular de la Guardia Civil de Zamora organizada por la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Zamora. Miles de personas volverán a participar en una de las citas más multitudinarias del calendario atlético y solidario cuya recaudación será destinada a Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

El cancerbero Unai Simón, de raíces zamoranas, ya tiene su camiseta para esta edición, tal y como presumen desde la organización de la carrera. “Unai Simón, jugador del Athletic de Bilbao, de padre zamorano, que nos llena el corazón y es nuestro portero titular en la Selección Española de Fútbol. Orgullosos de que luzcas la camiseta con más corazón. Realmente es increíble y estamos encantados de que además nos la hayas firmado. ¡Grande!”, expresan.

Unai Simón con la camiseta de la carrera de la Guardia Civil de Zamora cuyos fondos van recaudados a la lucha contra las enfermedades raras. / FB

Inscripciones abiertas para la carrera de la Guardia Civil de Zamora

Por el momento, quienes deseen apuntarse ya pueden hacerlo de forma presencial en la sede de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, en la avenida Víctor Gallego, 23, en tanto que los guardias civiles y familiares pueden realizarla en el servicio de material móvil de la Comandancia. En estos dos puntos, se podrá recoger directamente la camiseta de esta edición.

Asimismo, los interesados en inscribirse vía online pueden realizarlo a través de la web Smartchip, ya sea en la modalidad de corredores o andarines (y patinadores). Los inscritos por internet también podrán recoger la camiseta en la sede de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo o más adelante en los puntos que habilite la organización (como la caseta de Santa Clara a partir del día 18 o el lugar de recogida de dorsales), hasta agotar existencias.

"Todos los participantes podrán un año más, inscribirse figurando de manera simbólica en el Club de HUGO, origen y razón de que corramos con el corazón", recuerdan. La cuota de inscripción para los corredores es de 8 euros y para senderistas y patinadores el importe es de 7 euros.

Carrera de la Guardia Civil de Zamora. / Cedida

La Fundación Guardia Civil, Diputación de Zamora, Alimentos de Zamora, Fundación Caja Rural, Fundación SEUR, Sanigest, DomusVi, Aviva obras integrales y TecoZam patrocinan la XIV edición que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a partir de las 11.30 horas en la avenida Príncipe de Asturias, en La Marina. El circuito para los corredores será "de algo menos" de 5 kilómetros.