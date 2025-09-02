La Ponferradina ya lidera el Grupo 1 de Primera RFEF

Ut La Ponferradina es el primer líder de Primera RFEF gracias al rotundo 0-3 que consiguió en la primera jornada ante un Avilés que acusó tanto el alto nivel de su rival como la falta de experiencia en su debut en la categoría. Dos goles de Borja Valle en la primera media hora de juego fueron suficientes para que los bercianos sentenciaran y redondearon su victoria antes del descanso.

El Avilés cerró ayer su plantilla de cara a la nueva temporada con los fichajes de Osky y Guzmán Ortega, que estuvo en el palco durante el encuentro ante la Ponferradina en el Suárez Puerta. Con Osky y Ortega, los dos laterales sub-23 que tanto ansiaba Miguel Linares, se da por cerrado un equipo en el que no seguirá Josín Martínez que no entra en los planes del club avilesino. Al cierre de esta edición, el Avilés trabajaba para tratar cerrar la salida del central ovetense, que cuenta con el interés de Langreo y Lealtad, entre otros equipos de Segunda Federación.

Otro de los favoritos al ascenso, el Tenerife, ha pega fuerte tras ganar por 0-2 en Guadalajara, y Ferrol, Real Madrid B y Arenas de Getxo hicieron valer sus victorias por la mínima para ocupar los puestos de play off.

El empate del Zamora contra el Celta B le ha situado en la undécima posición que intentará mejorar el próximo sábado en su visita al Barakaldo. El equipo vasco perdió en Mérica 1-0 y ocupa puestos de descenso, lo que le convierte en un rival temible en su campo.

Tampoco hay excesivas sorpresas en la cola de la clasificación tras la primera jornada de Liga, aunque sorprende que Unionistas esté entre los últimos tras su derrota en el Reina Sofía por 0-1 contra el Osasuna B.