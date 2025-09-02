Pedri: "¿Los egos? Eso hay que preguntárselo a Flick, que sabrá a quién se refería"

La selección española de fútbol parte esta tarde rumbo a Bulgaria, donde el jueves jugará el primer partido de clasificación para el Mundial que se jugará en el verano de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Pero antes de ese viaje han comparecido en sala de prensa dos pesos pesados del vestuario, el madridista Dani Carvajal y el azulgrana Pedri, durante la presentación de un nuevo patrocinador de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El madridista y el azulgrana han respondido a algunas preguntas sobre la actualidad de la selección y de sus clubes en este arranque de temporada.

Arrancó la intervención Dani Carvajal, en calidad de capitán de la selección. El madridista habló de su recuperación tras la grave lesión sufrida en su rodilla: "Estoy contento, ha sido un proceso largo, pero lo hemos superado con éxito a partir de ponernos objetivos a corto plazo. Estoy muy feliz de estar aquí y vestir la camiseta de la selección. Para mí esto es la repera, cuando no estás aquí echas en falta una simple comida con los compañeros. El día que te lesionas estás de bajón, pero asumes que va a ser una recuperación larga. Hay que tener paciencia y tomarlo de la mejor manera. He podido disfrutar más con la familia al no viajar".

Los egos y Flick

Pedri comenzó analizando cómo arranca esta clasificación para el que sería su segundo Mundial: "Es verdad que la experiencia es un grado y cambia mucho de la primera vez que vine a cómo me siento ahora. Estoy aquí para dar el callo". Preguntado por su importancia en el equipo, el canario quiso relativizar su protagonismo en la selección: "No me gusta hablar de estrellas porque la gran estrella de la selección es el equipo. Vamos todos a una y creo que todos juntos podemos mejorarla. En la selección me siento un jugador importante, pero prefiero poner el foco en el equipo". Al azulgrana también se le preguntó por la frase que pronunció Hansi Flick tras el empate en Vallecas al hablar de los egos del vestuario. Pedri trató de sortear la pregunta: "Ahora estamos en la seleccion y es complicado hablar del Barca. ¿Los egos? Eso hay que preguntárselo a Flick, que sabrá a quién se refería. Nosotros estamos concentrados en la selección".

Por último, Carvajal habló de Bulgaría y Turquia, rivales en esta ventana de clasificación: "El hecho de vestir esta camiseta te tiene que hacer dar el máximo en cada partido, independientemente del rival que está enfrente. Hoy cualquier adversario te puede meter en problemas y hacer daño. Pero nosotros no miramos a quien está enfrente y solo pensamos que tenemos una nueva oportunidad de vestir la camiseta de la selección". Y concluyó refiriéndose también a la cuestión de si en esta selección hay egos, como advertía Flick: "No creo que en esta selección nadie anteponga el interés personal por encima del grupo. Eso es lo que nos ha hecho ganar la Eurocopa y una Nations League y el objetivo ahora es hacer un gran papel en el Mundial y por qué no ganarlo".

