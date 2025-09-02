El nuevo Recoletas se pone en marcha con Raúl Pérez

Ut El nuevo Recoletas Zamarat que dirigirá el extremeño Raúl Pérez se puso en marcha ayer con una doble sesión de entrenamiento en el que participaron con normalidad y sin lesionadas, las jugadoras que componen la plantilla de Liga Challenge reforzadas por varias canteranas aunque con la ausencia de dos jugadoras africanas que todavía no han llegado a Zamora.

El equipo realizó ayer sus dos primeras sesiones de entrenamiento. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Raúl Pérez toma el relevo de Ricardo Vasconcelos para afrontar un nuevo proyecto de Liga Challengue, aunque ya sin la exigencia de conseguir el ascenso que le había pesado al equipo en las cuatro últimas temporadas ya que el presupuesto se ha reducido bastante. En todo caso, y si las jugadoras africanas responden a las espectativas, la plantilla se presenta muy interesante, con jugadoras que acumulan ya experiencia en la categoría, junto a grandes promesas del basket español que pueden hacer del nuevo Recoletas, el equipo revelación de la temporada a poco que le salgan bien las cosas.

Las canteranas jugarán un papel importante en la pretemporada / José Luis Fernández

La pretemporada será muy corta ya que la primera jornada se disputa el 27 y 28 de este mes de septiembre con lo que solo habrá cuatro semanas de preparación en las que el Zamarat disputará cinco partidos de preparación. El primero será este mismo sábado, a puerta cerrada contra el Miralvalle de Plasencia, que milita en Liga Femenina 2. El miércoles día 10, el rival será el León, en el traficional torneo de Benavente; el sábado 13, el rival será el Sevilla, recién ascendido a Liga Challengue, en Plasencia, y el domingo las afitrionas del Miralvalle; y finalizará la pretemporada con la Copa de Castilla y León con Perfumerías Avenida como rival, en el Ángel Nieto.

Bea Sánchez y Davina, dos de las que continúan del año pasado. / José Luis Fernández

El nuevo entrenador del equipo naranja, Raúl Pérez, se mostró muy "contento" tras su primer contacto con el equipo y reconoció que "he visto al equipo bien físicamente, las jugadoras se han cuidado mucho en verano, han hecho un buen trabajo, y algunas vienen de competir con sus selecciones. Es un equipo joven que tiene muchas ganas de trabajar, y lo han demostrado desde el primer día".

El técnico extremeño anunció que "queremos un equipo que intente jugar lo más rápido posible, que vaya a buscar al rival a toda la pista. Queremos proponer, no queremos jugar cinco contra cinco a media pista pese a que este año tenemos menos físico, y vamos a proponer un baloncesto rápido, un poco más vivo". Raúl Pérez espera todavía la llegada de dos jugadoras: una pívot de 1.86 senegalesa que no ha anunciado todavía el Club, y la interior sudanesa Fatu Kine Filor, que no han podido incorporarse todavía por problemas con el visado internacional. "Queremos proponer un baloncesto moderno, que guste al aficionado, un baloncesto rápido, de buscar al rival tanto en ataque como en defensa", añadió.

"Al empezar tan tarde, vamos a tener que concentrar e intensificar todo mucho, y tenemos ya el primer partido el sábado, aunque será a puerta cerrada para ir probando cosas. En 25 días tenemos que tener al equipo preparado y hay que adaptarse concentrando mucho entrenamiento, con mucho volúmen e intentando que los conceptos queden claros. Al ser un equipo tan joven, se hace llevadero todo esto", añadió Raúl Pérez quien destacó la colaboración que prestan las jugadoras de la cantera y recordó que ya el pasado año debutaron varias con el primer equipo. Ahora habrá ocho canteranas disponibles para los entrenamientos "y yo les agradezco mucho la colaboración que nos están prestando para poder hacer entrenamientos a alto nivel.