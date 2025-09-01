El Zamora ficha al senegalés Papa Matar para el filial

El Zamora CF ha anunciado este lunes el fichaje del senegalés Papa Matar que, en principio, se incorporará al equipo filial de Regional de Aficionados. El centrocampista (2006) de origen africano, se incorpora a las filas del Zamora CF, tras formar parte del Sestao RC con el que fue convocado hasta en 10 ocasiones en Primera RFEF en la pasada temporada. Formado por la African Football Academy de Senegal, se incorporó al Sestao en la pasada campaña procedente del Noja cántabro.

De esta forma, el Zamora B que dirige Kike Ramos, continúa su construcción con una plantilla que parece destinada a luchar por el ascenso a la que ya se han incorporado: Hugo Guzón, extremo con experiencia en 3ª división procedente del CD Laguna; Pau Silva, procedente del Ribert y actual internacional sub-21 con Andorra, y el portero que militó en la pasada campaña en el juvenil nacional, Álvaro; junto a los renovados Iván Donald, Raymond Ikhenoba, Mohamed Sy, Alex Cabezas, Hugo Borrajo, David Palmero, Rony López, Mario Cuadrado.