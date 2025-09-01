Román Mangas, bronce en el Mundial de Maratón
Compitió en la categoría de 60-64 años
El piragüista zamorano José Luis Román Mangas alcanzó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Piragüismo de Maratón 2025, que se celebra en Győr (Hungría) en la categoría K1 Veterano 60-64 años. Román Mangas, conocido por su experiencia y tenacidad, compitió contra palistas de alto nivel y demostró su gran forma física y mental en un circuito exigente. A pesar de la dureza de la prueba, logró subir al podio, consolidando su posición entre los mejores del mundo en su categoría.
Tras la competición, el medallista compartió sus primeras impresiones y declaró que "estoy muy contento con el tercer puesto, el nivel es
muy alto. Tuve el segundo al alcance, pero el porteo es corto, a mí me vienen mejor los más largos. Ha sido un circuito muy duro y lo más difícil para mí fue mantener la concentración durante toda la carrera, pero al final estoy muy satisfecho con el resultado".
Román Mangas volverá a competir este martes a las 11:10 en la categoría K2 Veterano 55-64 años, esta vez formando equipo con el palista italiano Giuseppe Fuso.
