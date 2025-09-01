Fichajes
La Real Sociedad confirma el fichaje de Yangel Herrera antes de cerrar el de Carlos Soler
El jugador venezolano deja el Girona para recalar en San Sebastián, donde ya ha llegado el centrocampista valenciano para firmar su nuevo contrato
EFE
La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el fichaje del centrocampista venezolano Yangel Herrera, quien llega traspasado por el Girona y ha firmado un contrato por cinco temporadas.
El club ha informado, en un comunicado, de la incorporación de Herrera, quien llegó este domingo a San Sebastián para firmar su nuevo contrato, aunque no podrá integrarse aún en el equipo, porque está lesionado.
El centrocampista venezolano cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico, recorrido y energía.
Se trata de un tipo de refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.
Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.
No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también ha llegado este lunes a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid
- El piso en venta cerca de la Plaza Mayor de Zamora baja 15.000 euros su precio
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- Cómo solicitar, paso a paso, la tarjeta BusCyl para viajar gratis en autobús en Castilla y León
- El lobo mata a tres ovejas y ahuyenta a kilómetros a otras 600 en El Cubo
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Sanidad vacunará a los mayores de las residencias de Zamora del virus respiratorio