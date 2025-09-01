"Le Mans" sobre raíles

El equipo de Zaslot SRC Queso Zamorano ha participado en una de las competiciones más prestigiosas del mundo del slot: el campeonato de Móstoles (Masterslot), un evento que simula las 24 horas de Le Mans y reúne a los mejores pilotos y equipos de España. Este año, el club zamorano compitió en un evento que contó con la presencia de más de 40 equipos, en un formato que recrea las duras pruebas de resistencia, incluyendo una fase nocturna en la que los conductores deben confiar en los faros de sus vehículos debido a la disminución de la luz en el pabellón.

Zaslot Zamora, campeones del CYLES (Castilla y León Endurances) en 2023, ya tienen una sólida experiencia en grandes competiciones, aunque en esta ocasión se enfrentaron a un nivel de exigencia aún mayor. A pesar de la competencia de equipos profesionales con participantes internacionales, los zamoranos se presentaron con coches cuidadosamente ajustados y una escudería de 6 pilotos dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Aunque sabían que era un reto complicado, el equipo de Zaslot luchó con todo para dejar en alto el nombre de Zamora en esta prueba de resistencia emblemática.

Coche en la competición.

La participación en el Masterslot no fue tarea fácil, el equipo de Zamora sabía que enfrentarse en una pista diferente a la habitual sería uno de sus mayores retos. Su pista Ninco tiene bastante más agarre que la de la competición, lo que obligó al club a adaptarse rápidamente y ajustar sus coches para optimizar el rendimiento.

La preparación previa no pudo frenar el choque que sufrieron en la primera manga, que les obligó a pasar varias veces por boxes para descubrir el fallo. Se trataba de un desplazamiento del motor que hacía cortocircuito, por lo que el coche chocaba con dos carriles a la vez. Al final de carrera la suerte tampoco acompañó a los zamoranos al sufrir un golpe que les partió el chasis, la avería más complicada en Slot. "Quedaban un par de horas de carrera y valoramos si se cambiaba el chasis que es una de las averías más difíciles que hay porque pierdes mucho tiempo en boxes o repararlo y tirar como pudimos que es lo que hicimos", comenta Nacho, uno de los pilotos del equipo, quién destacó la importancia de la preparación.

Equipo Zaslot SRC Queso Zamorano en Móstoles. | MARÍA VELASCO

Competir durante 24 horas seguidas no sólo pone a prueba la resistencia de los coches, sino también de los pilotos. El equipo de Zaslot demostró estar a la altura del resto, organizándose de forma meticulosa y eficaz. Con relevos bien establecidos, un cuadro de turnos y una distribución clara de las funciones: pilotos, comisarios, mecánicos, y descansos. El equipo zamorano gestionó cada detalle para mantener el ritmo durante toda la prueba.

Durante todo el año, preparó cuidadosamente su coche, adaptando motores, neumáticos y configuraciones a las exigencias del campeonato. El esfuerzo mereció la pena, ya que a pesar de las dificultades el club logró recuperar posiciones importantes. "Sabíamos que no íbamos a ganar, pero nuestro objetivo era mejorar y disfrutar de la experiencia", explican los pilotos.

Colección de coches del equipo.

Uno de los momentos más duros llegó con la caída de la noche. Con el pabellón apenas iluminado por luces tenues simulando farolas y la pista prácticamente a oscuras, los faros instalados en los coches se convirtieron en la única guía visible. "Si no te funcionan las luces, no puedes seguir en pista, te conviertes en un peligro", dicen desde el equipo.

Además del pilotaje los zamoranos también tuvieron que gestionar aspectos logísticos como la alimentación, el descanso y la temperatura. "Imagínate 200 personas metidas en un pabellón como el Ángel Nieto en pleno agosto, es una locura de calor", recuerda Nacho. Para ello llevaron colchones hinchables, neveras con hielo y una planificación que les permitió hacer descansos más largos durante la noche. Esta estrategia fue clave para que los pilotos llegan en buen estado a las horas más exigentes de la carrera.

Trayectoria de Zaslot

Su participación en grandes citas como la de Móstoles, no es la única. Zaslot participa todos los años en el campeonato de Castilla y León (CYLES). Un torneo que recorre varias ciudades como Zamora, Salamanca, Segovia o Ávila y en donde la competencia cada vez es mayor. Equipos como el de Valladolid con cerca de 30 socios,el doble que Zaslot, son rivales duros de batir, pero los zamoranos se mantienen como uno de los clubes más sólidos de la región, afrontando este campeonato con la misma seriedad y compromiso que cualquier prueba nacional. Semanas antes de cada carrera, los socios se reúnen para preparar los coches, estudiar el reglamento y afinar cada detalle. "La gente viene aquí con mimo, revisan motores, cambian neumáticos, se ajustan a la guía", cuentan desde el club.

Coches de Zaslot.

Cada circuito es un reto diferente y los miembros del equipo aprenden continuamente de sus rivales. Uno de los momentos más esperados es la tradicional comida entre equipos. Un descanso que sirve para reforzar vínculos y compartir anécdotas. "Es la excusa perfecta para pasar un buen rato, conocernos mejor y hablar de lo que más nos gusta, los coches", afirman entre risas.

Una asociación abierta a todos

Más allá de las competiciones, Zaslot es ante todo una comunidad de aficionados que comparten una misma pasión común. En el club conviven pilotos experimentados con jóvenes promesas, como Mateo, de tan solo 10 años o Pilar de 8, que ya compiten con soltura contra pilotos mucho mayores. "Aquí no hay categorías ni por edad ni por sexo, las divisiones se hacen por cada tipo de coche lo que iguala a todos en la pista", explican los veteranos.

En este equipo todo el mundo es bienvenido, la inclusión de nuevos socios es una prioridad para el club. "Hay algunos padres que vienen por traer al hijo, y al final quién se acaba apuntando es el padre. Es lo que me pasó a mi", Cuenta Miguel, uno de los pilotos más experimentados.

La actividad del club se sostiene principalmente gracias a las cuotas de los socios y a pequeños patrocinios que les permiten poder pagar el local, una batalla que año tras año, se les complica más que cualquier carrera. n