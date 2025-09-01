Fermoselle prepara la II BTT Cañones del Duero

La localidad de Fermoselle ya prepara la segunda edición del BTT Cañones del Duero, prueba deportiva que se celebrará el próximo 14 de septiembre con los Arribes del Duero como gran protagonista.

La competición contará para su segunda entrega con tres modalidades: Ruta larga, de 60 kilómetros de longitud y 1.000 metros de desnivel positivo; Ruta corta, de 30 kilómetros de longitud y 650 metros de desnivel positivo; y Ruta de senderismo, con 10 kilómetros de longitud y 400 metros de desnivel positivo. Todas ellas transcurriendo por parajes sobrecogedores y con niveles diferentes para que pueda participar toda persona interesada.

Según señalan desde la organización, "más que una competición, la II BTT Cañones del Duero es una experiencia para los sentidos, que invita a recorrer cañones fluviales, antiguos caminos agrícolas, bancales de viñedos centenarios y enclaves únicos del Parque Natural de los Arribes del Duero. Todo ello en un ambiente de convivencia, deporte y pasión por la naturaleza". Una vivencia que se podrá disfrutar en 14 días, estando ya abierto el plazo de inscripción de la prueba a través de la plataforma de Smartchip.