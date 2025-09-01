Balonmano
Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Estoy contento por la exigencia del partido"
El equipo inicial una intensa semana con dos citas en la cancha
El amistoso disputado en León, ante el filial de Ademar, dejó buenas sensaciones en el BM Caja Rural Zamora, que sigue quemando etapas en este tiempo de preparación. La victoria fue holgada (26-38) pero lo importante, a juicio del entrenador, fueron las sensaciones ante un oponente que les exigió sobre la pista. "Estoy muy contento. Fue un partido en el que la ULE nos exigió. Hubo unos primeros 15 minutos muy buenos, con ritmo de partido alto e intenso, que era lo que pedíamos, y lo que nos había faltado contra el Ciudad de Salamanca". Tras ese primer cuarto de hora de "buen balonmano por parte de los dos planteles" y que dejó satisfecho a Félix Mojón, llegaron las rotaciones y momentos de más errores e imprecisiones hasta llegar al descanso 17 iguales. "A pesar de que nos igualaron esos tres goles que teníamos de ventaja, estaba contento porque su portería estuvo muy bien, sacó buenos balones y lo fallamos en los lanzamientos".
Sin embargo, la gran mejoría de los pistacho llegó en la segunda parte cuando "afinamos un poco más". "Dimos un paso en defensa, evitamos sus lanzamientos exteriores y nos fuimos en el marcador. Ellos no fueron capaces de seguir con la misma intensidad, nosotros sí", recalcó el responsable del banquillo Viriato. Así, se cerró una nueva semana de preparación y desde el staff se mostraron "muy contentos por la exigencia que nos ha provocado el juego de la ULE, nos ha servido de mucho".
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- DIRECTO | Zamora CF - Celta de Vigo B: sigue el debut rojiblanco con nosotros
- Un comentario en redes reabre el debate sobre las glorietas de Zamora
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí