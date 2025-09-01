Elba Álvarez y María O'Mullony regresan con las "Guerreras"

Elba Álvarez y María Prieto O'Mullony volverán a verse las caras pronto. A pesar de la marcha de Omu al balonmano polaco, las dos canteranas del Balonmano Zamora volverán reunirse sobre el 40x20. Lo harán con la selección española, ya que tanto la central como la lateral han recibido la llamada de Ambros Martín para unirse a "Las Guerreras" en su próximo compromiso.

Elba, central de un Bera Bera que inició la pretemporada días atrás; y Omu, cuya aventura en el MKS FunFloor Lublin tuvo comienzo hace cerca de un mes, forman parte de la lista de jugadoras ofrecidas por el seleccionador nacional de cara a la próxima actividad del combinado español, prevista para la semana del 15 al 21 de septiembre, y que incluye dos compromisos amistosos ante Eslovaquia: el primero el 18 de septiembre en el Zilina City Sports Hall, y el segundo el 20 de septiembre en el Trengin Sports Hall.

Con esta llamada, Elba Álvarez continúa con su progresión dentro de las filas de la selección española, en la que ha ido ganando relevancia durante los dos últimos años y repite presencia respecto a la última actividad llevada a cabo bajo el mando de Ambros Martín. Por su parte, María O'Mullony regresa a una convocatoria tras un breve respiro con las "Guerreras" al igual que otras figuras importantes que tampoco estuvieron presentes en la última actividad, como Paula Arcos o Danila So Delgado, llamadas a tener un papel determinante en el presente del combinado. Un regreso que, además, coincide con la llamada de cinco nuevas jóvenes por parte del seleccionador.