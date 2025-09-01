Ciclismo / Ruta BTT de Manganeses de la Lampreana
Antonio Pérez y Raquel Bueno, los más rápidos en Manganeses de la Lampreana
Los corredores se llevaron la prueba larga de 60 kilómetros, mientras que Samuel Vicente y Sheila Domínguez ganaron la corta
Antonio Pérez y Raquel Bueno Gómez fueron los grandes vencedores de la Ruta BTT de Manganeses de la Lampreana. Ambos subieron a lo más alto del podio en la distancia larga de 60 kilómetros, coronándose los "reyes" de esta cita que cumplió su séptima edición. Pérez de la Puente (Villalpando) fue el primero en cruzar la línea de meta, parando el crono en 1:45:11, y completaron el podio masculino Marco Prieto y Raúl Rodríguez. Mientras, Raquel Bueno fue la única fémina en esta clasificación, siendo la décimo octava en la general con un tiempo de 2:34:43.
Además de los senderistas, la organización previó la distancia corta en la que únicamente nueve corredores entraron en las clasificaciones. Los más veloces en completar los 35 kilómetros fueron Samuel y Ángel Vicente Ferrero, de Puente Mozar, y Andrés Morocho. Mientras que las féminas estuvieron representadas por Sheila Domínguez, que fue séptima. Las bicis eléctricas y una apetitosa comida de convivencia cerraron la jornada en Manganeses de la Lampreana.
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- DIRECTO | Zamora CF - Celta de Vigo B: sigue el debut rojiblanco con nosotros
- Un comentario en redes reabre el debate sobre las glorietas de Zamora
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí