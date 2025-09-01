Antonio Pérez y Raquel Bueno, los más rápidos en Manganeses de la Lampreana

Antonio Pérez y Raquel Bueno Gómez fueron los grandes vencedores de la Ruta BTT de Manganeses de la Lampreana. Ambos subieron a lo más alto del podio en la distancia larga de 60 kilómetros, coronándose los "reyes" de esta cita que cumplió su séptima edición. Pérez de la Puente (Villalpando) fue el primero en cruzar la línea de meta, parando el crono en 1:45:11, y completaron el podio masculino Marco Prieto y Raúl Rodríguez. Mientras, Raquel Bueno fue la única fémina en esta clasificación, siendo la décimo octava en la general con un tiempo de 2:34:43.

Además de los senderistas, la organización previó la distancia corta en la que únicamente nueve corredores entraron en las clasificaciones. Los más veloces en completar los 35 kilómetros fueron Samuel y Ángel Vicente Ferrero, de Puente Mozar, y Andrés Morocho. Mientras que las féminas estuvieron representadas por Sheila Domínguez, que fue séptima. Las bicis eléctricas y una apetitosa comida de convivencia cerraron la jornada en Manganeses de la Lampreana.