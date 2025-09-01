Alejandro Montalvo gana la Legua Villa de Sanabria

Alejandro Montalvo, del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, consiguió la victoria en la prestigiosa "XXI Legua Villa Puebla de Sanabria". El triatleta zamorano logró subirse al primer puesto de la clasificación en un trazado que recorría las célebres calles de la localidad y que finalizaba con la espectacular subida a la plaza del Castillo. Una victoria muy trabajada, en la que aventajó en escasos segundos al resto de integrantes del podium y que acredita el buen estado de forma del corredor pese a estar en la parte final del calendario en cuanto a triatlones se refiere.

Igualmente, "los tridueros" conseguían otra primera plaza de la mano de David Pérez en la modalidad de veteranos, cerrando una gran actuación por parte del club zamorano que también estuvo presente en el trail "XI TransValdeónica" en el Parque Nacional de Picos de Europa en el que Javier Carracedo consiguió una meritoria marca de 4:44.23 que le otorgó la 69ª plaza.