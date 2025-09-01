Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triatlón

Alejandro Montalvo gana la Legua Villa de Sanabria

David Pérez también subió a lo alto del podio en la modalidad de veteranos

Montalvo y Pérez, juntos en el podio de Sanabria.

Montalvo y Pérez, juntos en el podio de Sanabria. / Cedida

J. B.

Alejandro Montalvo, del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, consiguió la victoria en la prestigiosa "XXI Legua Villa Puebla de Sanabria". El triatleta zamorano logró subirse al primer puesto de la clasificación en un trazado que recorría las célebres calles de la localidad y que finalizaba con la espectacular subida a la plaza del Castillo. Una victoria muy trabajada, en la que aventajó en escasos segundos al resto de integrantes del podium y que acredita el buen estado de forma del corredor pese a estar en la parte final del calendario en cuanto a triatlones se refiere.

Igualmente, "los tridueros" conseguían otra primera plaza de la mano de David Pérez en la modalidad de veteranos, cerrando una gran actuación por parte del club zamorano que también estuvo presente en el trail "XI TransValdeónica" en el Parque Nacional de Picos de Europa en el que Javier Carracedo consiguió una meritoria marca de 4:44.23 que le otorgó la 69ª plaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents